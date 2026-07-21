छत्तीसगढ़ के मंत्रियों की निजी टीम में बड़ा बदलाव! दो अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी

दो अलग-अलग आदेशों के जरिए किए गए इन बदलावों में सबसे ज्यादा चर्चा उस आदेश की हो रही है, जिसमें पात्रता संबंधी शर्तों में छूट देकर नियुक्ति की गई है। इसे सरकार का विशेष प्रशासनिक निर्णय माना जा रहा है। हालांकि, सरकार की ओर से इन नियुक्तियों को नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा बताया गया है। इन आदेशों के बाद माना जा रहा है कि आने वाले समय में मंत्रियों की निजी स्थापना और अन्य प्रशासनिक इकाइयों में भी जरूरत के अनुसार फेरबदल देखने को मिल सकते हैं।