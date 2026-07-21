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Lathicharge on Students: “छात्रों की आवाज दबाना बंद करो नहीं तो”… रायपुर में NSUI-युवा कांग्रेस का प्रदर्शन, PM का पुतला दहन

Student Lathicharge Protest: दिल्ली में छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में रायपुर के अंबेडकर चौक पर एनएसयूआई और युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का पुतला दहन कर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
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रायपुर

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Shradha Jaiswal

Jul 21, 2026

Raipur NSUI Protest

Raipur NSUI Protest: रायपुर में NSUI-युवा कांग्रेस का प्रदर्शन(photo-patrika)

Lathicharge on Students: दिल्ली में छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएसयूआई और युवा कांग्रेस ने मंगलवार को रायपुर के अंबेडकर चौक पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का पुतला दहन कर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। भारी बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में युवा प्रदर्शन में शामिल हुए और छात्रों के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की। प्रदर्शनकारियों ने इस कार्रवाई को लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की।

Delhi Student Protest: अंबेडकर चौक पर जुटे सैकड़ों युवा

एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर छात्रों के समर्थन में आवाज उठाई। युवाओं का कहना था कि लोकतंत्र में अपनी बात रखना हर नागरिक का अधिकार है और छात्रों पर बल प्रयोग करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि छात्रों की मांगों को सुनने के बजाय पुलिस कार्रवाई करना चिंता का विषय है।

बारिश के बीच जारी रहा विरोध

रायपुर में हो रही बारिश के बावजूद प्रदर्शनकारियों का उत्साह कम नहीं हुआ। कार्यकर्ता भीगते हुए अंबेडकर चौक पर डटे रहे और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने कहा कि देश के युवाओं और छात्रों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने मांग की कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग

प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग भी की। उनका कहना था कि छात्रों से जुड़े मामलों में सरकार को संवेदनशील रवैया अपनाना चाहिए। एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि यदि छात्रों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।

छात्रों के समर्थन में एकजुट हुए युवा

अंबेडकर चौक पर हुए इस प्रदर्शन ने यह संदेश दिया कि छात्र हितों से जुड़े मुद्दों पर युवा संगठन एकजुट होकर अपनी बात रखने के लिए तैयार हैं। फिलहाल, प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ और पुलिस की मौजूदगी में स्थिति पूरी तरह सामान्य बनी रही।

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Updated on:

21 Jul 2026 06:53 pm

Published on:

21 Jul 2026 06:45 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Lathicharge on Students: “छात्रों की आवाज दबाना बंद करो नहीं तो”… रायपुर में NSUI-युवा कांग्रेस का प्रदर्शन, PM का पुतला दहन

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