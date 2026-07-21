Lathicharge on Students: “छात्रों की आवाज दबाना बंद करो नहीं तो”… रायपुर में NSUI-युवा कांग्रेस का प्रदर्शन, PM का पुतला दहन

Lathicharge on Students: दिल्ली में छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएसयूआई और युवा कांग्रेस ने मंगलवार को रायपुर के अंबेडकर चौक पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का पुतला दहन कर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। भारी बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में युवा प्रदर्शन में शामिल हुए और छात्रों के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की। प्रदर्शनकारियों ने इस कार्रवाई को लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की।