रविवार को हुई बारिश के बावजूद प्रदर्शन में शामिल युवाओं का उत्साह कम नहीं हुआ। प्रदर्शनकारियों ने “पेपर लीक बंद करो”, “छात्रों को न्याय दो” और “शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाओ” जैसे नारे लगाए। युवाओं का कहना था कि लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों ने लाखों छात्रों के भविष्य को प्रभावित किया है। प्रदर्शन में शामिल कई छात्रों ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है और इसके लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।