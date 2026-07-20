दरअसल, दुर्ग-आरंग बायपास का काम इसी साल के अंत तक पूरा होने की संभावना जताई जा रही थी। जिसके बाद कुम्हारी टोल प्लाजा को इसी परियोजना में शामिल किया जाना है। लेकिन प्रोजेक्ट की समयसीमा आगे बढ़ने से टोल प्लाजा के बंद होने का इंतजार भी बढ़ गया है। इसी तरह रायपुर-विशाखापट्नम इकोनॉमिक कॉरिडोर का काम भी अब मार्च 2027 तक पूरा होने की संभावना है।