Breaking News: दुर्ग में बड़ा हादसा, सिलेंडर ब्लास्ट से एक ही परिवार के 4 लोग जिंदा जले

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सिलेंडर लीक होने की वजह से गैस पूरे घर में फैल गई थी, जिसके चलते बड़ा हादसा हो गया। हालांकि पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अचानक एक तेज धमाका हुआ और घर से आग की ऊंची लपटें उठने लगीं। सिलेंडर फटने की आवाज इतनी जोरदार थी कि आसपास के घरों की खिड़कियां तक हिल गईं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, आग ने पूरे मकान को घेर लिया। अंदर फंसे लोगों को बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिला।