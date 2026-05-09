Bhilai News: अब शरीर में खुद घुल जाएंगे हड्डियों के प्लेट-स्क्रू, दूसरी सर्जरी की जरूरत होगी खत्म,

वैज्ञानिकों के अनुसार मैग्नीशियम शरीर के लिए सुरक्षित धातु मानी जाती है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि यह शरीर के भीतर तेजी से क्षरित हो जाती थी। तेज क्षरण के कारण इम्प्लांट समय से पहले कमजोर पडऩे का खतरा रहता था। इस समस्या को दूर करने के लिए शोधकर्ताओं ने मैग्नीशियम पर टाइटेनियम की विशेष कोटिंग विकसित की। परीक्षण में पाया गया कि नई तकनीक से धातु के खराब होने की गति में उल्लेखनीय कमी आई। पहले जहां धातु 7.66 मिलीमीटर प्रतिवर्ष की दर से क्षरित होती थी, वहीं नई तकनीक के बाद यह दर घटकर 2.93 मिलीमीटर प्रतिवर्ष रह गई। इससे इम्प्लांट लंबे समय तक मजबूती बनाए रखेगा और हड्डियों को पूरी तरह जुडऩे के लिए पर्याप्त समय मिलेगा।