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भीषण गर्मी में शरीर के लिए कई गुना फायदेंमंद है ‘गोंदली-बोरेबासी’! डॉक्टर भी बता रहे देसी सुपरफूड के फायदें

CG Traditional food: छत्तीसगढ़ के घरों में ‘गोंदली-बोरेबासी’ की वापसी हो गई है। यह शरीर को ठंडक पहुंचाने के साथ-साथ भोजन डिहाइड्रेशन से बचाने में बेहद कारगर है। डॉक्टर ने इस पर क्या कहा, आइए जानते हैं..

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रायपुर

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Chandu Nirmalkar

Apr 16, 2026

CG Traditional food

गोंदली-बोरेबासी ( Photo - AI )

CG Traditional food: छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी की शुरुआत हो गई है। ऐसे में 40 डिग्री के तापमान में अब शरीर को ठंडक देने के लिए लोग अब अपने खानपान में बदलाव कर रहे हैं। दूसरी ओर प्रदेश में परंपरागत खानपान की डिमांड बढ़ गई है। हम बात कर रहे ‘गोंदली-बोरेबासी’ की, जो आज देसी सुपरफूड बनकर शहरवासियों के लिए खास हो गया है। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की परांपरागढ़ खानपान ‘गोंदली-बोरेबासी’ को लेकर डॉक्टर क्या कह रहे हैं…

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