Political News: भिलाई में ‘चोर’ बयान से मचा सियासी बवाल, नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ FIR की मांग, जानें क्या है पूरा मामला

उन्होंने कहा कि भागीरथ नलजल योजना के तहत तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमप्रकाश पांडेय के नेतृत्व में नल लगाए गए थे, जिसके लिए 60 रुपए प्रति माह तय था, जिसे अब 200 रुपए लिया जा रहा है। भोजराज सिन्हा ने यह भी दावा किया कि निगम का एक भी स्कूल न होने के बावजूद 4 प्रतिशत शिक्षा कर वसूला जा रहा है। उन्होंने कहा कि शहर सरकार जनता से अवैध तरीके से 20 करोड़ रुपए से अधिक वसूल रही है, जो चोरी नहीं, बल्कि शहरवासियों के साथ ‘डाका डालने’ जैसा है।