35 करोड़ का प्रस्ताव या 700 रोजगार पर संकट? भिलाई में सफाई पर बवाल, नेता प्रतिपक्ष और एमआईसी आमने-सामने

Bhilai Safai Controversy: नगर निगम भिलाई की सफाई व्यवस्था को लेकर सियासी टकराव तेज हो गया है। करीब 700 सफाई कामगारों के रोजगार पर संकट की आशंका को लेकर एमआईसी सदस्य और नेता प्रतिपक्ष आमने-सामने हैं। एक ओर जहां प्रस्ताव को खर्च घटाने वाला बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इसे रोजगार खत्म करने और सफाई व्यवस्था बिगाडऩे वाला कदम बताया जा रहा है।