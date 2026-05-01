भिलाई में दर्दनाक घटना! असिस्टेंट कमांडेंट के बेटे ने की आत्महत्या, पुलिस जांच में जुटी

CG Suicide News: छत्तीसगढ़ के भिलाई के नेहरू नगर स्थित छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल परिसर में एक हृदयविदारक घटना सामने आई है। फर्स्ट बटालियन में पदस्थ असिस्टेंट कमांडेंट संतोष कुमार झरिया के 20 वर्षीय पुत्र आयुष झरिया ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना गुरुवार शाम 7 से 10 बजे के बीच की बताई जा रही है, जब घर में कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था।