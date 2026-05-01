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भिलाई में दर्दनाक घटना! असिस्टेंट कमांडेंट के बेटे ने की आत्महत्या, पुलिस जांच में जुटी

CG Suicide News: भिलाई के नेहरू नगर स्थित सीएएफ परिसर में असिस्टेंट कमांडेंट के 20 वर्षीय बेटे ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय वह घर में अकेला था, पुलिस जांच जारी है।

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भिलाई

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Shradha Jaiswal

May 01, 2026

भिलाई में दर्दनाक घटना! असिस्टेंट कमांडेंट के बेटे ने की आत्महत्या, पुलिस जांच में जुटी(photo-patrika)

भिलाई में दर्दनाक घटना! असिस्टेंट कमांडेंट के बेटे ने की आत्महत्या, पुलिस जांच में जुटी(photo-patrika)

CG Suicide News: छत्तीसगढ़ के भिलाई के नेहरू नगर स्थित छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल परिसर में एक हृदयविदारक घटना सामने आई है। फर्स्ट बटालियन में पदस्थ असिस्टेंट कमांडेंट संतोष कुमार झरिया के 20 वर्षीय पुत्र आयुष झरिया ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना गुरुवार शाम 7 से 10 बजे के बीच की बताई जा रही है, जब घर में कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था।

CG Suicide News: घर में अकेले था युवक, लौटे परिजनों को मिली जानकारी

जानकारी के अनुसार, घटना के समय आयुष घर में अकेला था। उसके पिता विधानसभा ड्यूटी पर थे, जबकि मां और बहन गांव गए हुए थे। जब परिजन वापस लौटे, तब इस घटना का पता चला। घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पुलिस टीम पहुंची और जांच शुरू की गई।

पुलिस पहुंची मौके पर, पंचनामा कर शव भेजा पोस्टमार्टम

सूचना मिलते ही स्मृति नगर पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई पूरी की और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया 1 मई को पूरी की जाएगी।

सुसाइड नोट नहीं मिला, कारण अब तक स्पष्ट नहीं

प्रारंभिक जांच में कमरे से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। इससे आत्महत्या के कारणों को लेकर स्थिति और भी संवेदनशील हो गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल युवक के इस कदम के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है।

मोबाइल और निजी सामान की जांच

पुलिस अब युवक के मोबाइल फोन और अन्य निजी वस्तुओं की जांच कर रही है। साथ ही, परिवार के सदस्यों और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है, ताकि घटना के पीछे की परिस्थितियों को समझा जा सके।

परिवार और क्षेत्र में शोक का माहौल

इस घटना के बाद परिवार में गहरा सदमा है और पूरे इलाके में शोक का माहौल है। स्थानीय लोगों के अनुसार, आयुष सामान्य व्यवहार का था और किसी बड़ी परेशानी की जानकारी अब तक सामने नहीं आई है।

हर पहलू से जांच, मर्ग कायम

पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच में युवक की मानसिक स्थिति, पारिवारिक परिस्थितियां और अन्य व्यक्तिगत कारणों को ध्यान में रखा जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद शव को गृहग्राम जबलपुर भेजा जाएगा, जहां परिजनों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया जाएगा।कई सवाल छोड़ गई घटना

यह घटना केवल एक परिवार के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा बलों के परिवारों के लिए भी चिंता का विषय बन गई है। एक युवा द्वारा इस तरह का कदम उठाना कई अनुत्तरित सवाल खड़े करता है। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सकेगी।

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Published on:

01 May 2026 02:15 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / भिलाई में दर्दनाक घटना! असिस्टेंट कमांडेंट के बेटे ने की आत्महत्या, पुलिस जांच में जुटी

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