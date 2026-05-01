BSP में बदलाव! आयरन ओर उत्खनन महंगा, दल्ली राजहरा से रावघाट की ओर शिफ्ट हो रहा फोकस

आयरन ओर खनन का मासिक आंकड़ा (टन में)

अप्रैल राजहरा 1,00,000 1,50,000 रावघाट 90,000

मई राजहरा 1,00,000 1,20,000 रावघाट 90,000

जून राजहरा 1,00,000 1,50,000 रावघाट 90,000

जुलाई राजहरा 1,20,000 1,50,000 रावघाट 40,000

अगस्त राजहरा 80,000 1,40,000 रावघाट 50,000

सितंबर राजहरा 1,10,000 1,60,000 रावघाट 26,000

अक्टूबर राजहरा 1,10,000 1,20,000 रावघाट 34,000

नवंबर राजहरा 90,000 1,50,000 रावघाट 43,000

दिसंबर राजहरा 85,000 1,80,000 रावघाट 61,000

जनवरी राजहरा 87,000 1,70,000 रावघाट 63,000

फरवरी राजहरा 89,000 1,80,000 रावघाट 74,000

मार्च राजहरा 1,00,000 2,24,000 रावघाट 83,000