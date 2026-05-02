Bhilai News: हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में चौकाने वाला मामला, इंग्लिश के पेपर में हिंदी लिख आए एलएलबी के छात्र

Bhilai News: हेमचंद यादव विश्वविद्यालय की एलएलबी प्रथम सेमेस्टर परीक्षा में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। 27 जनवरी को आयोजित ‘इंग्लिश लीगल लैंग्वेज एंड राइटिंग’ के पेपर में छात्रों को उत्तर अंग्रेजी में लिखना था, लेकिन बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों ने उत्तर हिंदी में लिख दिए। करीब 350 परीक्षार्थियों में से कई ने प्रश्नों के उत्तर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखे, जबकि लगभग 28 छात्रों ने पूरा पेपर ही हिंदी में हल किया।