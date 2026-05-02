Abuse to Nigam workers: Video: रिंग बांध तालाब से पाटी गई मिट्टी हटा रहे थे निगमकर्मी, कब्जाधारियों ने गाली देते हुए कहा- अधिकारी को बुलाओ, डंडा लेकर आओ

अंबिकापुर। शहर के प्रतीक्षा बस स्टैंड के पास स्थित रिंग बांध तालाब(Abuse to Nigam workers) में मिट्टी पाटकर कुछ लोगों द्वारा 57 डिसमिल जमीन पर कब्जा कर लिया था। 10 दिन पूर्व मामला सामने आने के बाद प्रशासन की ओर से कहा गया था कि शहर के सभी तालाबों से अतिक्रमण हटाया जाएगा। इसी कड़ी में निगम की उड़दस्ता टीम रिंग बांध तालाब में पाटी गई मिट्टी को हटाने गई थी। इसी बीच कब्जाधारी 2-3 युवक वहां पहुंचे और निगमकर्मियों से गाली-गलौज शुरु कर दी। उन्होंने गाली देते हुए कहा कि अधिकारी को बुलाओ, डंडा लेकर आओ। इस जमीन पर स्टे लगा है। इसके बाद वहां से एक्सीवेटर, डंफर व ट्रैक्टर ड्राइवर समेत निगमकर्मियों को भगाने लगे। बाद में राजस्व, निगम व पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद कब्जा हटाने की कार्रवाई की गई।