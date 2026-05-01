Trains cancelled news: 3 और 10 मई को ये ट्रेनें रहेंगीं रद्द, अंबिकापुर-बौरीडांड़ रूट पर जाने से पहले पढ़ लें ये खबर…

विश्रामपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल में अधोसंरचना विकास कार्यों के तहत बौरीडांड-अंबिकापुर रेलखंड में ट्रेनों का परिचालन 3 और 10 मई को अस्थायी रूप से प्रभावित (Trains cancelled news) रहेगा। इस दौरान मेमू ट्रेनों का परिचालन नहीं किया जाएगा। इस मार्ग पर यात्रा करने वाले यात्रियों को इन दो दिन परेशानी उठानी पड़ेगी। दरअसल कटोरा-बैकुंठपुर रोड के बीच स्थित रोड ओवरब्रिज-172 एवं शिवप्रसादनगर-कटोरा के मध्य आरओबी-195 के डी-लॉन्चिंग कार्य के लिए ट्रैफिक सह पावर ब्लॉक लिया जाएगा।