छत्तीसगढ़ में एक और शहर बनेगा नगर पालिका, बढ़ेगा बजट, डिप्टी सीएम अरुण साव ने की बड़ी घोषणा

लोकार्पण एवं भूमिपूजन कार्यक्रम में दुर्ग जिले के धमधा नगर पंचायत पहुंचने पर उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने धमधा को नगर पालिका में उन्नयन की घोषणा की। बता दें कि धमधावासी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। नगर पालिका के रूप में उन्नयन के बाद शहर को विकास कार्यों के लिए और ज्यादा राशि मिलेगी साथ ही विकास कार्यों में तेजी आएगी। लोगों की बहुप्रतीक्षित मांग को पूर्ण करने वाली उप मुख्यमंत्री साव की इस घोषणा से धमधा के सुव्यवस्थित विकास तथा जनसुविधाएं विकसित करने के कामों को और अधिक गति मिलेगी।