ऑनलाइन ट्रेडिंग के झांसे में 45 लाख की ठगी, फेसबुक लिंक से रिटायर्ड कर्मी को बनाया शिकार

Cyber Fraud Bhilai: छत्तीसगढ़ के भिलाई नगर में ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर एक सेवानिवृत्त बीएसपी कर्मचारी से 45 लाख 18 हजार 998 रुपए की साइबर ठगी हो गई। ठगों ने फेसबुक पर निवेश का झांसा देकर आमदी नगर हुडको निवासी जयंत बागची (61 वर्ष) को अपने जाल में फंसाया और उनकी जीवनभर की गाढ़ी कमाई उड़ा ली। भिलाई नगर थाना पुलिस ने मामले में अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।