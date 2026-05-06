CG News: बस्तर बनेगा इनोवेशन हब, सीएम साय बोले-यहां टैलेंट बेशुमार, हम मंच भी देंगे

सीएम साय ने कहा कि केरल राज्य से बड़े बस्तर संभाग में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं. बस्तर के दुख के दिन निकल गए. बस्तर में काफी विकास होगा. नक्सलवाद की लड़ाई के साथ विकास भी किया गया. नियद नेल्लानार योजना में काम हुआ. 500 से अधिक गांव में काफी काम हुआ. बिजली, पानी, सड़क और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई. अब छत्तीसगढ़ के 10 जिलो में 2.0 नियद नेल्लानार योजना चलाया जाएगा. अब बस्तर में नई योजना अग्रणी बस्तर चलाया जाएगा. मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बस्तर योजना चल रही है.