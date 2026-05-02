आपतकाल में नगरनार स्टील प्लांट कितना तैयार? अचानक पहुंचे कलेक्टर आकाश छिकारा ने सुरक्षा मानकों की ली जानकारी

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने संयंत्र के अधिकारियों के साथ उत्पादन क्षमता, वर्तमान प्रदर्शन और निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्यप्रणाली पर गहन संवाद किया। उन्होंने यह भी जानकारी ली कि संयंत्र अपनी रेटेड क्षमता के अनुरूप उत्पादन कर रहा है या नहीं। साथ ही उन्होंने विभिन्न फिनिश्ड प्रोडक्टस, उनकी गुणवत्ता और बाजार में उनकी उपयोगिता के बारे में विस्तार से पूछा। अधिकारियों ने कलेक्टर को बताया कि संयंत्र निरंतर बेहतर उत्पादन की दिशा में कार्य कर रहा है और सभी तकनीकी एवं सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन किया जा रहा है।