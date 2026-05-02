2 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जगदलपुर

आपतकाल में नगरनार स्टील प्लांट कितना तैयार? अचानक पहुंचे कलेक्टर आकाश छिकारा ने सुरक्षा मानकों की ली जानकारी

IAS Akash Chhikara: कलेक्टर आकाश छिकारा नगरनार प्लांट पहुंचकर उत्पादन और सुरक्षा मानकों की जानकारी ली। वहीं आपतकाल के दौरान प्लांट कितना तैयार है इसकी जानकारी ली..

2 min read
Google source verification

जगदलपुर

image

Chandu Nirmalkar

May 02, 2026

IAS Akash chhikara, collector Akash chhikara news

नगरनार स्टील प्लांट पहुंचे कलेक्टर आकाश छिकारा ( Photo - Patrika )

IAS Akash Chhikara: जगदलपुर, कलेक्टर आकाश छिकारा ने नगरनार स्थित एनएमडीसी इस्पात संयंत्र का भ्रमण कर संयंत्र की उत्पादन प्रणाली, तकनीकी प्रक्रियाओं और सुरक्षा व्यवस्थाओं का विस्तृत अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने संयंत्र में अपनाए जा रहे सुरक्षा मानकों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निरीक्षण की शुरुआत सेफ्टी इंडक्शन हॉल से की।

IAS Akash Chhikara: ब्लास्ट फर्नेस यूटिन भी पहुंचे

कलेक्टर ने वहां संयंत्र परिसर में लागू सुरक्षा नियमों, आपातकालीन तैयारियों और श्रमिकों की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। इसके बाद वे ब्लास्ट फर्नेस यूनिट पहुंचे, जहां उन्होंने कच्चे माल से लोहे के उत्पादन की जटिल प्रक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से देखा और तकनीकी विशेषज्ञों से इसकी बारीकियों पर विस्तार से चर्चा की।

कार्यप्रणाली को लेकर की चर्चा

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने संयंत्र के अधिकारियों के साथ उत्पादन क्षमता, वर्तमान प्रदर्शन और निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्यप्रणाली पर गहन संवाद किया। उन्होंने यह भी जानकारी ली कि संयंत्र अपनी रेटेड क्षमता के अनुरूप उत्पादन कर रहा है या नहीं। साथ ही उन्होंने विभिन्न फिनिश्ड प्रोडक्टस, उनकी गुणवत्ता और बाजार में उनकी उपयोगिता के बारे में विस्तार से पूछा। अधिकारियों ने कलेक्टर को बताया कि संयंत्र निरंतर बेहतर उत्पादन की दिशा में कार्य कर रहा है और सभी तकनीकी एवं सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन किया जा रहा है।

अधिकारियों के साथ चर्चा की

कलेक्टर ने संयंत्र की भविष्य की योजनाओं, विस्तार की संभावनाओं और औद्योगिक विकास से जुड़ी रणनीतियों पर भी अधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस्पात संयंत्र जैसे बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान क्षेत्रीय विकास और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस अवसर पर एसडीएम ऋषिकेश तिवारी, तहसीलदार राहुल गुप्ता सहित नगरनार एनएमडीसी इस्पात संयंत्र के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

और भी है संबंधित खबरें..

IAS Sonmani Bora: 32 हजार आदिवासियों की खुशहाली का रोडमैप तैयार, प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा बोले- ‘ब्रू मॉडल’ से बदलेगी तस्वीर

नक्सलवाद के साये से मुक्त हो रहे बस्तर में अब खुशहाली की नई इबारत लिखी जा रही है। प्रमुख सचिव (आदिम जाति विकास) सोनमणि बोरा ने 'पत्रिका' से विशेष बातचीत में बस्तर के कायाकल्प का रोडमैप साझा किया...पढ़ें पूरी खबर

IAS Amit Kataria: आईएएस अमित कटारिया के नाम पर पैसों की डिमांड, दुर्ग-बिलासपुर के 5 अस्पतालों को आया कॉल, शिकायत दर्ज...पढ़ें पूरी खबर

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

02 May 2026 01:48 pm

Published on:

02 May 2026 01:46 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / आपतकाल में नगरनार स्टील प्लांट कितना तैयार? अचानक पहुंचे कलेक्टर आकाश छिकारा ने सुरक्षा मानकों की ली जानकारी

पत्रिका लाइव अपडेट

CSK vs MI Playing 11 Live Update: मुंबई के बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं होगी चेन्नई की पिच, तेज गर्मी और उमस के चलते खिलाड़ी होंगे चोटिल

IPL 2026
क्रिकेट

बड़ी खबरें

View All

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

पांचवीं और आठवीं की मेरिट सूची में बेटियों ने रचा इतिहास, 99% को मिली सफलता

5th-8th class result
जगदलपुर

कंवर ने मिस्टर बीन पर मीम्स बनाकर कर लिए 6.4 मिलियन फॉलोअर्स

इंडियन रीजनल

Child Kidnapping Rumor: बच्चा चोरी की आशंका पर गांव में बवाल, संदिग्धों ने खुद को कमरे में किया बंद

बच्चा चोरी की आशंका (photo source- Patrika)
जगदलपुर

CG Fertilizer Scam: बस्तर में यूरिया घोटाला! 100 टन खाद दूसरे जिले भेजी, दुकान सील

बस्तर में यूरिया घोटाला (photo source- Patrika)
जगदलपुर

Parrot Smuggling Case: वन विभाग की टीम पर हमला, तोतों की तस्करी मामले में कई आरोपियों पर FIR

वन विभाग की टीम पर हमला (photo source- Patrika)
जगदलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.