Parrot Smuggling Case: वन विभाग की टीम पर हमला, तोतों की तस्करी मामले में कई आरोपियों पर FIR

घटना के बाद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध वन्यजीव व्यापार और सरकारी कार्य में बाधा डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें जगदलपुर की यह घटना न केवल अवैध वन्यजीव व्यापार की गंभीरता को उजागर करती है, बल्कि कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले तत्वों की बढ़ती हिम्मत को भी दर्शाती है। अब देखना होगा कि जांच एजेंसियां इस नेटवर्क का कितना बड़ा खुलासा करती हैं और दोषियों के खिलाफ कितनी कड़ी कार्रवाई होती है।