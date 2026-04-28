Teak Smuggling: अंतर्राज्यीय सागौन तस्करी का भंडाफोड़, वन विभाग-पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से हड़कंप

Teak Smuggling: सुकमा वनमंडल में वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय सागौन तस्करी के एक संगठित नेटवर्क का खुलासा किया है। किस्ताराम परिक्षेत्र के अंतर्गत सिंदूरगुड़ा पंचायत क्षेत्र में संचालित एक अवैध आरा मशीन पर छापेमारी कर भारी मात्रा में सागौन लकड़ी जब्त की गई। यह कार्रवाई मुखबिर से मिली सटीक सूचना के आधार पर की गई, जिसने लंबे समय से चल रहे इस अवैध कारोबार पर बड़ा पर्दाफाश किया है।