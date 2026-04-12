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CM visit Sukma: सुकमा को 308 करोड़ की सौगात, मुख्यमंत्री करेंगे कई विकास कार्यों का लोकार्पण

CG government schemes: सुकमा दौरे पर सीएम साय साय 308 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। साथ ही ‘मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान’ और अटल आरोग्य लैब का शुभारंभ करेंगे।

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सुकमा

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Laxmi Vishwakarma

Apr 12, 2026

सुकमा दौरे पर मुख्यमंत्री (photo source- Patrika)

सुकमा दौरे पर मुख्यमंत्री (photo source- Patrika)

CM visit Sukma: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 13 अप्रैल को सुकमा जिले के दौरे पर आ रहे हैं। बस्तर संभाग में 31 मार्च तक तय नक्सल उन्मूलन की समयसीमा के बाद यह उनका पहला सुकमा दौरा है, जिसे प्रशासनिक और विकासात्मक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है।

CM visit Sukma: 308 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात

मुख्यमंत्री अपने इस दौरे के दौरान लगभग 308 करोड़ रुपये के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन करेंगे। इन परियोजनाओं में सड़क, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और अन्य जनसुविधाओं से जुड़े कार्य शामिल हैं, जिससे जिले के समग्र विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।

‘मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान’ की शुरुआत

इस दौरे की सबसे बड़ी घोषणा सुकमा से ही “मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान” का शुभारंभ है। यह अभियान बस्तर संभाग में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू किया जा रहा है। दूरस्थ और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में इसे बड़ा कदम माना जा रहा है।

अटल आरोग्य लैब से बेहतर जांच सुविधाएं

मुख्यमंत्री सुकमा में 'अटल आरोग्य लैब' का भी उद्घाटन करेंगे। इस लैब के शुरू होने से स्थानीय स्तर पर ही आधुनिक जांच सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी, जिससे लोगों को बड़ी शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और समय पर इलाज संभव हो सकेगा।

नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भरोसे की पहल

सुकमा लंबे समय से नक्सल प्रभावित जिला रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री का यह दौरा सिर्फ विकास कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विश्वास और स्थिरता का संदेश भी लेकर आ रहा है। सरकार का प्रयास है कि विकास के जरिए क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को मजबूत किया जाए।

CM visit Sukma: विकास और विश्वास का संतुलन

मुख्यमंत्री का यह दौरा यह संकेत देता है कि राज्य सरकार अब बस्तर में सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, बल्कि 'विकास और जनकल्याण' पर भी समान रूप से ध्यान दे रही है। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि इन योजनाओं से रोजगार, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं में सुधार होगा और सुकमा जिले की तस्वीर बदलने की दिशा में ठोस कदम उठेंगे। यह दौरा आने वाले समय में बस्तर क्षेत्र के लिए एक 'टर्निंग पॉइंट' साबित हो सकता है, जहां विकास के साथ विश्वास भी मजबूत होगा।

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Published on:

12 Apr 2026 01:05 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Sukma / CM visit Sukma: सुकमा को 308 करोड़ की सौगात, मुख्यमंत्री करेंगे कई विकास कार्यों का लोकार्पण

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