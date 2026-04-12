CM visit Sukma: सुकमा को 308 करोड़ की सौगात, मुख्यमंत्री करेंगे कई विकास कार्यों का लोकार्पण

मुख्यमंत्री का यह दौरा यह संकेत देता है कि राज्य सरकार अब बस्तर में सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, बल्कि 'विकास और जनकल्याण' पर भी समान रूप से ध्यान दे रही है। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि इन योजनाओं से रोजगार, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं में सुधार होगा और सुकमा जिले की तस्वीर बदलने की दिशा में ठोस कदम उठेंगे। यह दौरा आने वाले समय में बस्तर क्षेत्र के लिए एक 'टर्निंग पॉइंट' साबित हो सकता है, जहां विकास के साथ विश्वास भी मजबूत होगा।