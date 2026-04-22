CG Anganwadi Recruitment: आंगनबाड़ी केंद्रों में भर्ती का सुनहरा अवसर, इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, जानें डिटेल्स

आंगनबाड़ी केंद्रों में भर्ती (photo source- Patrika)
CG Anganwadi Recruitment: छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में एकीकृत बाल विकास परियोजना के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के रिक्त पदों को भरने के लिए पात्र महिला अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह भर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों को मजबूत करने और महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की जा रही है।
इस भर्ती के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पदों पर नियुक्ति की जाएगी। कार्यकर्ता के पद ग्राम उरसांगल, चिमलीपेन्टा, तारलागुडा, किस्टाराम और करीगुण्डम के विभिन्न केंद्रों में रिक्त हैं, जबकि सहायिका के पद ताडमेटला, सिलगेर, भेज्जी, करीगुण्डम, गोलापल्ली, पेंटापाड़ और टेटराई जैसे ग्रामों में उपलब्ध हैं। इन पदों पर चयन के लिए स्थानीय महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे गांव स्तर पर सेवाओं का बेहतर संचालन सुनिश्चित हो सके।
इच्छुक महिला उम्मीदवार 17 अप्रैल 2026 से 02 मई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल रखी गई है और अभ्यर्थियों को केवल निर्धारित पोर्टल https://aww.e-bharti.in के माध्यम से ही आवेदन करना होगा। समयसीमा के बाद किसी भी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए समय पर आवेदन करना आवश्यक है।
ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को सभी आवश्यक दस्तावेज सही तरीके से अपलोड करने होंगे। साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि दी गई जानकारी पूरी तरह सही और प्रमाणित हो। गलत जानकारी देने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
भर्ती से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यर्थी जिला महिला एवं बाल विकास कार्यालय सुकमा या संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय से संपर्क कर सकती हैं। यहां से पात्रता, चयन प्रक्रिया और अन्य नियमों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
यह भर्ती केवल नौकरी का अवसर नहीं है, बल्कि समाज सेवा से जुड़ने का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इस भर्ती से जहां महिलाओं को रोजगार मिलेगा, वहीं गांवों में स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं की गुणवत्ता भी बेहतर होगी।
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