CG Anganwadi Recruitment: आंगनबाड़ी केंद्रों में भर्ती का सुनहरा अवसर, इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, जानें डिटेल्स

इस भर्ती के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पदों पर नियुक्ति की जाएगी। कार्यकर्ता के पद ग्राम उरसांगल, चिमलीपेन्टा, तारलागुडा, किस्टाराम और करीगुण्डम के विभिन्न केंद्रों में रिक्त हैं, जबकि सहायिका के पद ताडमेटला, सिलगेर, भेज्जी, करीगुण्डम, गोलापल्ली, पेंटापाड़ और टेटराई जैसे ग्रामों में उपलब्ध हैं। इन पदों पर चयन के लिए स्थानीय महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे गांव स्तर पर सेवाओं का बेहतर संचालन सुनिश्चित हो सके।