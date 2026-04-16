Anganwadi Bharti: 8वीं-12वीं पास के लिए सुनहरा मौका, आंगनबाड़ी में निकली बंपर भर्ती, इस तारीख तक करें आवेदन

आंगनबाड़ी में महिलाओं की हो रही भर्ती (photo source- Patrika)
Anganwadi Bharti: छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर बच्चों और महिलाओं के पोषण एवं स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना है। कार्यालय परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना जगदलपुर (ग्रामीण) द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
इस भर्ती के तहत ग्राम पंचायत नेतानार के रंधारीरास आंगनबाड़ी केंद्र में कार्यकर्ता का एक पद और ग्राम पंचायत माड़पाल के दीवानपारा केंद्र में सहायिका का एक पद भरा जाएगा। यह अवसर विशेष रूप से स्थानीय महिलाओं के लिए है, जिससे उन्हें अपने ही गांव में रोजगार के साथ-साथ सामाजिक सेवा का मौका मिलेगा। इच्छुक महिला अभ्यर्थियों को 27 अप्रैल शाम 5 बजे तक अपना आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ सीधे कार्यालय में जमा करना होगा।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी भर्ती से जुड़ी विस्तृत जानकारी और आवेदन प्रक्रिया को समझने के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://aww.e-bharti.in/ पर भी विजिट कर सकती हैं। पात्रता की बात करें तो केवल वही महिलाएं आवेदन कर सकती हैं जिनकी आयु 18 से 44 वर्ष के बीच हो और जो संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र वाले ग्राम की स्थायी निवासी हों।
शैक्षणिक योग्यता में कार्यकर्ता पद के लिए 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, जबकि सहायिका पद के लिए न्यूनतम योग्यता 8वीं पास रखी गई है। चयन प्रक्रिया में सामाजिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए विधवा, परित्यक्ता एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
इन वर्गों की महिलाओं को अतिरिक्त अंक देने का भी प्रावधान रखा गया है, जिससे उन्हें चयन में बढ़त मिल सके। आवेदन के साथ अभ्यर्थियों को जन्म तिथि प्रमाण के लिए अंकसूची, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) तथा अनुभव प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो) जैसे दस्तावेज स्व-प्रमाणित कर संलग्न करना अनिवार्य है।
अधूरे आवेदन या दस्तावेजों की कमी होने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है। यह भर्ती पूरी तरह से मानसेवी आधार पर की जाएगी, जिसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर आंगनबाड़ी सेवाओं को सुदृढ़ बनाना है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य जागरूकता और महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
ऐसे में यह भर्ती न केवल रोजगार का अवसर है, बल्कि समाज सेवा का भी एक मजबूत माध्यम है। विभाग ने सभी इच्छुक और पात्र महिलाओं से समय सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की है, ताकि वे इस अवसर का लाभ उठा सकें और अपने क्षेत्र के विकास में योगदान दे सकें।
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