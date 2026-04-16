Anganwadi Bharti: 8वीं-12वीं पास के लिए सुनहरा मौका, आंगनबाड़ी में निकली बंपर भर्ती, इस तारीख तक करें आवेदन

इस भर्ती के तहत ग्राम पंचायत नेतानार के रंधारीरास आंगनबाड़ी केंद्र में कार्यकर्ता का एक पद और ग्राम पंचायत माड़पाल के दीवानपारा केंद्र में सहायिका का एक पद भरा जाएगा। यह अवसर विशेष रूप से स्थानीय महिलाओं के लिए है, जिससे उन्हें अपने ही गांव में रोजगार के साथ-साथ सामाजिक सेवा का मौका मिलेगा। इच्छुक महिला अभ्यर्थियों को 27 अप्रैल शाम 5 बजे तक अपना आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ सीधे कार्यालय में जमा करना होगा।