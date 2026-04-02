Anganwadi Recruitment: महिलाओं के लिए जबरदस्त मौका, आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए निकली भर्ती, इस तारीख तक करें आवेदन

जारी सूचना के अनुसार, ग्राम पंचायत छिन्दगुर और छिन्दावाड़ा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के एक-एक पद भरे जाएंगे, जबकि ग्राम पंचायत अलवा में सहायिका के एक पद के लिए भर्ती की जाएगी। यह अवसर उन स्थानीय महिलाओं के लिए है, जो अपने ही क्षेत्र में रहकर समाज सेवा के साथ रोजगार प्राप्त करना चाहती हैं। इच्छुक महिला अभ्यर्थियों के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है। आवेदन 6 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 20 अप्रैल 2026 तक किए जा सकेंगे।