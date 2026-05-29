बूंद-बूंद को तरसे लोग! नाली में बर्तन रखकर भर रहे पानी, जल संकट से जूझ रहा जगदलपुर

Jagdalpur Water Crisis: छत्तीसगढ़ के जगदलपुर शहर में जल संकट लगातार गहराता जा रहा है। अब समस्या केवल पानी की कमी तक सीमित नहीं रही, बल्कि दूषित पानी की सप्लाई लोगों की सेहत के लिए बड़ा खतरा बन गई है। शहर की पुरानी और जर्जर पाइपलाइनें कई जगहों से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, जिससे नलों में साफ पानी की जगह नाली का गंदा पानी पहुंच रहा है। हालात इतने खराब हैं कि कई बस्तियों में लोग मजबूरी में नालियों के किनारे बर्तन रखकर पानी भरने को विवश हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द स्थायी समाधान की मांग की है।