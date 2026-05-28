28 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जगदलपुर

Chhattisgarh BJP Join: बस्तर में बढ़ा BJP का कुनबा, कांग्रेस की 14 महिला कार्यकर्ताओं ने थामा दामन

BJP Join News: जगदलपुर में कांग्रेस की महिला महामंत्री कमल झज और पूर्व महामंत्री अम्मा जी राव अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गईं।

2 min read
Google source verification

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

May 28, 2026

Chhattisgarh Politics

कांग्रेस नेत्री बीजेपी में शामिल (photo source- Patrika)

Chhattisgarh BJP Join: जगदलपुर की राजनीति में उस समय बड़ा बदलाव देखने को मिला, जब कांग्रेस की महिला महामंत्री कमल झज ने पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। हाल ही में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद अब उनके बीजेपी में शामिल होने से कांग्रेस को बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। कमल झज के साथ कांग्रेस की पूर्व महामंत्री अम्मा जी राव ने भी अपने समर्थकों सहित भाजपा की सदस्यता ग्रहण की।

Chhattisgarh Politics: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में हुआ कार्यक्रम

भाजपा में शामिल होने का कार्यक्रम भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव की मौजूदगी में आयोजित किया गया। इस दौरान करीब 14 महिला कार्यकर्ताओं ने औपचारिक रूप से बीजेपी की सदस्यता ली। कार्यक्रम में सभी नई सदस्य बनी महिलाओं का भाजपा गमछा पहनाकर और फूल-मालाओं से स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला।

बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर लिया फैसला

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने इस मौके पर कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं तथा भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर लोग लगातार पार्टी से जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि “सबका साथ, सबका विकास” की सोच के साथ भाजपा लगातार समाज के हर वर्ग तक पहुंचने का काम कर रही है। यही वजह है कि अन्य दलों के कार्यकर्ता और नेता भी बीजेपी पर भरोसा जता रहे हैं।

बस्तर में बीजेपी संगठन को मिलेगी मजबूती

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस की महिला नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीजेपी में शामिल होने से बस्तर क्षेत्र में भाजपा संगठन को मजबूती मिल सकती है। विशेषकर महिला मोर्चा और बूथ स्तर पर पार्टी की पकड़ मजबूत करने में इन नेताओं की भूमिका अहम मानी जा रही है।

Chhattisgarh Politics: कांग्रेस के लिए बढ़ सकती हैं मुश्किलें

जगदलपुर और बस्तर क्षेत्र कांग्रेस का परंपरागत प्रभाव वाला इलाका माना जाता रहा है। ऐसे में पार्टी की महिला नेताओं का इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होना कांग्रेस संगठन के लिए चिंता का विषय माना जा रहा है। राजनीतिक हलकों में इसे आने वाले समय में बस्तर की राजनीति में बदलते समीकरणों के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

28 May 2026 03:28 pm

Published on:

28 May 2026 03:15 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / Chhattisgarh BJP Join: बस्तर में बढ़ा BJP का कुनबा, कांग्रेस की 14 महिला कार्यकर्ताओं ने थामा दामन

बड़ी खबरें

View All

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

बस्तर में इमरजेंसी सिस्टम अपग्रेड, 10 मिनट में पहुंचेगी डायल-112, अब एक गाड़ी में तीन तरह की मदद

Chhattisgarh Dial 112
जगदलपुर

प्रचंड गर्मी में भी ‘कूल-कूल’ एहसास दे रहा छत्तीसगढ़ का फेमस पिकनिक स्पॉट मांझीपाल, पहुंच रहे विदेशी सैलानी

Chhattisgarh Picnic Spot, Chhattigarh toursim
जगदलपुर

PSC की तैयारी के बीच YouTube बना गुरु, हुनर सीख गांव की युवती कमा रही हजारों रुपये, जानें सफलता की कहानी

Self Employment Success Story
जगदलपुर

Railway Accident: गार्डन की तरह रेलवे ट्रैक पर घूम रहा था युवक, मालगाड़ी की चपेट में आने से हो गई मौत

Railway Accident
जगदलपुर

जगदलपुर-निजामुद्दीन समर स्पेशल पर विवाद, आम यात्रियों को टिकट नहीं, करीब 1440 प्रदर्शनकारी पहुंचे दिल्ली

Jagdalpur Summer Special Train
जगदलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.