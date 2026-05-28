Chhattisgarh BJP Join: बस्तर में बढ़ा BJP का कुनबा, कांग्रेस की 14 महिला कार्यकर्ताओं ने थामा दामन

Chhattisgarh BJP Join: जगदलपुर की राजनीति में उस समय बड़ा बदलाव देखने को मिला, जब कांग्रेस की महिला महामंत्री कमल झज ने पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। हाल ही में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद अब उनके बीजेपी में शामिल होने से कांग्रेस को बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। कमल झज के साथ कांग्रेस की पूर्व महामंत्री अम्मा जी राव ने भी अपने समर्थकों सहित भाजपा की सदस्यता ग्रहण की।