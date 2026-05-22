‘सुशासन तिहार’ में BJP नेता को बयानबाज़ी पड़ी भारी! CM साय ने तुरंत लिया एक्शन, कारण बताओ नोटिस जारी

Chhattisgarh politics Controversy: छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र में ‘सुशासन तिहार’ कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सामने सार्वजनिक मंच पर विधायक की शिकायत करना भाजपा नेता को भारी पड़ गया। इस मामले ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है और संगठन स्तर पर भी यह विवाद चर्चा का विषय बन गया है। कार्यक्रम के दौरान दिए गए बयान को पार्टी अनुशासन के खिलाफ माना जा रहा है, जिसके चलते नेतृत्व ने सख्त रुख अपनाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। भाजपा जिला संगठन ने संबंधित नेता से पूरे घटनाक्रम पर स्पष्टीकरण मांगा है और 7 दिनों के भीतर लिखित जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। इस घटना के बाद स्थानीय राजनीतिक माहौल में हलचल बढ़ गई है और मामले पर सभी की नजर बनी हुई है।