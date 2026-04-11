CG Suspended News: लापरवाही पर कड़ा एक्शन! राजस्व निरीक्षक और पटवारी निलंबित, मुआवजा गड़बड़ी का मामला

CG Suspended News: छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में राजस्व कार्यों में गंभीर लापरवाही सामने आने पर कलेक्टर अजीत वसंत ने सख्त कार्रवाई करते हुए एक राजस्व निरीक्षक और एक पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई ग्राम उरंगा-बरिमा (तहसील मैनपाट) में भूमि अधिग्रहण से जुड़े फसल क्षति मुआवजा निर्धारण में गड़बड़ी पाए जाने के बाद की गई।