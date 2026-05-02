CG Elephant: सरगुजा में हाथियों का कहर, घर और स्कूल को किया नुकसान, रातभर मचाया तांडव(photo-patrika)
CG Elephant: छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में जंगली हाथियों का आतंक एक बार फिर सामने आया है। मैनपाट वन परिक्षेत्र में बीती रात हाथियों के दल ने जमकर उत्पात मचाते हुए एक घर को पूरी तरह तहस-नहस कर दिया, वहीं एक स्कूल को भी भारी नुकसान पहुंचाया। लगातार बढ़ रही ऐसी घटनाओं से इलाके के ग्रामीण दहशत में हैं और रातें डर के साए में गुजारने को मजबूर हैं।
जानकारी के मुताबिक हाथियों का झुंड कापू रेंज के जोबलपानी से धौवरघाट के बीच जंगल क्षेत्र में विचरण कर रहा है। शुक्रवार रात यह दल चुरकीपानी गांव तक पहुंच गया, जहां उसने एक मकान को निशाना बनाया। हाथियों ने घर को तोड़ते हुए उसमें रखे सामान को भी नुकसान पहुंचाया, जिससे प्रभावित परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गया।
हाथियों का दल यहीं नहीं रुका, बल्कि कडराजा कॉलोनी में स्थित एक स्कूल को भी निशाना बनाया। स्कूल परिसर में तोड़फोड़ कर भवन और अन्य संसाधनों को नुकसान पहुंचाया गया। हालांकि इस घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ने की आशंका है।
लगातार हो रही घटनाओं से ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। लोग रात के समय घरों से बाहर निकलने से भी डर रहे हैं। खेतों और जंगल की ओर जाने वाले ग्रामीणों की संख्या भी कम हो गई है, जिससे उनके रोजमर्रा के कामकाज प्रभावित हो रहे हैं।
हाथियों के बढ़ते मूवमेंट को देखते हुए वन विभाग सतर्क हो गया है। गांव-गांव मुनादी कर लोगों को सावधान रहने और जंगल की ओर न जाने की सलाह दी जा रही है। साथ ही रात के समय सतर्क रहने और समूह में रहने की अपील भी की जा रही है।
सरगुजा और आसपास के इलाकों में हाथियों का मूवमेंट लगातार बढ़ रहा है, जिससे मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जंगलों में भोजन और पानी की कमी के कारण हाथी गांवों की ओर रुख कर रहे हैं।
ग्रामीणों ने प्रशासन से हाथियों के आतंक से राहत दिलाने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो भविष्य में बड़ी घटना हो सकती है।
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