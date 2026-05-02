2 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सरगुजा

CG Elephant: सरगुजा में हाथियों का कहर, घर और स्कूल को किया नुकसान, रातभर मचाया तांडव

CG Elephant: सरगुजा में जंगली हाथियों के दल ने घर और स्कूल में तोड़फोड़ कर भारी नुकसान पहुंचाया, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई है और लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं।

2 min read
Google source verification

सरगुजा

image

Shradha Jaiswal

May 02, 2026

CG Elephant: सरगुजा में हाथियों का कहर, घर और स्कूल को किया नुकसान, रातभर मचाया तांडव(photo-patrika)

CG Elephant: सरगुजा में हाथियों का कहर, घर और स्कूल को किया नुकसान, रातभर मचाया तांडव(photo-patrika)

CG Elephant: छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में जंगली हाथियों का आतंक एक बार फिर सामने आया है। मैनपाट वन परिक्षेत्र में बीती रात हाथियों के दल ने जमकर उत्पात मचाते हुए एक घर को पूरी तरह तहस-नहस कर दिया, वहीं एक स्कूल को भी भारी नुकसान पहुंचाया। लगातार बढ़ रही ऐसी घटनाओं से इलाके के ग्रामीण दहशत में हैं और रातें डर के साए में गुजारने को मजबूर हैं।

CG Elephant: जंगल से गांव तक पहुंचा हाथियों का दल

जानकारी के मुताबिक हाथियों का झुंड कापू रेंज के जोबलपानी से धौवरघाट के बीच जंगल क्षेत्र में विचरण कर रहा है। शुक्रवार रात यह दल चुरकीपानी गांव तक पहुंच गया, जहां उसने एक मकान को निशाना बनाया। हाथियों ने घर को तोड़ते हुए उसमें रखे सामान को भी नुकसान पहुंचाया, जिससे प्रभावित परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गया।

स्कूल में भी मचाया उत्पात

हाथियों का दल यहीं नहीं रुका, बल्कि कडराजा कॉलोनी में स्थित एक स्कूल को भी निशाना बनाया। स्कूल परिसर में तोड़फोड़ कर भवन और अन्य संसाधनों को नुकसान पहुंचाया गया। हालांकि इस घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ने की आशंका है।

ग्रामीणों में डर का माहौल

लगातार हो रही घटनाओं से ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। लोग रात के समय घरों से बाहर निकलने से भी डर रहे हैं। खेतों और जंगल की ओर जाने वाले ग्रामीणों की संख्या भी कम हो गई है, जिससे उनके रोजमर्रा के कामकाज प्रभावित हो रहे हैं।

वन विभाग की मुनादी और अलर्ट

हाथियों के बढ़ते मूवमेंट को देखते हुए वन विभाग सतर्क हो गया है। गांव-गांव मुनादी कर लोगों को सावधान रहने और जंगल की ओर न जाने की सलाह दी जा रही है। साथ ही रात के समय सतर्क रहने और समूह में रहने की अपील भी की जा रही है।

मानव-वन्यजीव संघर्ष बढ़ने की चुनौती

सरगुजा और आसपास के इलाकों में हाथियों का मूवमेंट लगातार बढ़ रहा है, जिससे मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जंगलों में भोजन और पानी की कमी के कारण हाथी गांवों की ओर रुख कर रहे हैं।

प्रशासन से सुरक्षा की मांग

ग्रामीणों ने प्रशासन से हाथियों के आतंक से राहत दिलाने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो भविष्य में बड़ी घटना हो सकती है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

02 May 2026 02:40 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Surguja / CG Elephant: सरगुजा में हाथियों का कहर, घर और स्कूल को किया नुकसान, रातभर मचाया तांडव

पत्रिका लाइव अपडेट

Women’s T20 World Cup 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान आज, जानें कब रहा था बेस्ट प्रदर्शन

Harmanpreet Kaur
क्रिकेट

CSK vs MI Playing 11 Live Update: मुंबई के बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं होगी चेन्नई की पिच, तेज गर्मी और उमस के चलते खिलाड़ी होंगे चोटिल

IPL 2026
क्रिकेट

बड़ी खबरें

View All

सरगुजा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

लापरवाही पर कड़ा एक्शन! राजस्व निरीक्षक और पटवारी निलंबित

CG News: विवादित प्रश्न में राम नाम शामिल करने पर महासमुंद डीईओ निलंबित, बड़ी वित्तीय गड़बड़ी भी आई सामने
सरगुजा

Truck-Car Accident: सरगुजा में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने कार को रौंदा, एक महिला समेत 3 की मौत, अन्य गंभीर

CG News, Breaking news, Patrika Breaking news
सरगुजा

एशिया का सबसे पुराना ओपन थिएटर छत्तीसगढ़ में! नई रिसर्च में दावा, जानिए अनसुनी कहानी

एशिया का सबसे पुराना ओपन थिएटर छत्तीसगढ़ में (photo source- Patrika)
Patrika Special News

CG Transfer News: सरगुजा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 16 राजस्व निरीक्षकों के हुए तबादले, देखें List

CG News, Breaking news, Patrika Breaking news
सरगुजा

BJP Leader Death: राष्ट्रीय राजमार्ग पर दर्दनाक हादसा, बीजेपी नेता समेत दो युवकों की मौत, गांव में पसरा मातम

एक्सीडेंट में बीजेपी नेता की मौत (photo source- Patrika)
सरगुजा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.