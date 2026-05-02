CG Elephant: सरगुजा में हाथियों का कहर, घर और स्कूल को किया नुकसान, रातभर मचाया तांडव

CG Elephant: छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में जंगली हाथियों का आतंक एक बार फिर सामने आया है। मैनपाट वन परिक्षेत्र में बीती रात हाथियों के दल ने जमकर उत्पात मचाते हुए एक घर को पूरी तरह तहस-नहस कर दिया, वहीं एक स्कूल को भी भारी नुकसान पहुंचाया। लगातार बढ़ रही ऐसी घटनाओं से इलाके के ग्रामीण दहशत में हैं और रातें डर के साए में गुजारने को मजबूर हैं।