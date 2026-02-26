26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सरगुजा

BJP Leader Death: राष्ट्रीय राजमार्ग पर दर्दनाक हादसा, बीजेपी नेता समेत दो युवकों की मौत, गांव में पसरा मातम

BJP Leader Death: सड़क दुर्घटना में बीजेपी किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष कमला प्रसाद उर्फ संजय यादव की मौके पर मौत हो गई, जबकि गंभीर घायल उनके साथी राजू सिंह ने जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया।

less than 1 minute read
Google source verification

सरगुजा

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 26, 2026

एक्सीडेंट में बीजेपी नेता की मौत (photo source- Patrika)

एक्सीडेंट में बीजेपी नेता की मौत (photo source- Patrika)

BJP Leader Death: बतौली क्षेत्र से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। बीजेपी किसान मोर्चा बतौली मंडल अध्यक्ष कमला प्रसाद उर्फ संजय यादव की एक भीषण दुर्घटना में मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल उनके साथी राजू सिंह ने भी जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना के बाद बतौली और ग्राम पोकसरी में शोक का माहौल है।

BJP Leader Death: भाजपा नेता का मौके पर ही मौत

जानकारी के मुताबिक, बुधवार रात लगभग 8:30 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग 43 पर शांतिपारा पुलिया के पास दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पोकसरी निवासी 32 वर्षीय कमला प्रसाद उर्फ संजय यादव (पिता मोतिया यादव) की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। उनके साथ बाइक पर सवार राजू सिंह (पिता ईश्वर सिंह, उम्र 32 वर्ष) गंभीर रूप से घायल हो गए और उनका बायां पैर टूट गया।

मामले को लेकर लोगों में आक्रोश

BJP Leader Death: वहीं दूसरी बाइक पर सवार बतौली कालीपुर निवासी 35 वर्षीय प्रमोद कुजूर (पिता बरतू कुजूर) को भी गंभीर चोटें आईं और उनका पैर फ्रैक्चर हो गया। दुर्घटना के बाद घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बतौली ले जाया गया, लेकिन वहां चिकित्सक उपलब्ध नहीं थे।

प्राथमिक उपचार न मिलने के कारण दोनों को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल रेफर किया गया। आरोप है कि उपचार में लापरवाही बरती गई, जिसके चलते राजू सिंह ने देर रात करीब 12 बजे अस्पताल में दम तोड़ दिया। मामले को लेकर क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

26 Feb 2026 03:22 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Surguja / BJP Leader Death: राष्ट्रीय राजमार्ग पर दर्दनाक हादसा, बीजेपी नेता समेत दो युवकों की मौत, गांव में पसरा मातम

बड़ी खबरें

View All

सरगुजा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

मैनपाट के टाइगर पॉइंट में लगी भीषण आग

Mainpat Tiger Point Fire: मैनपाट के टाइगर पॉइंट में लगी भीषण आग, दर्जनों दुकानें जलकर राख, देखें Video(photo-patrika)
सरगुजा

Commissioner FB Hack: कमिश्नर की Facebook आईडी हैक! फ्रेंड रिक्वेस्ट और पैसों मांगने वाले मैसेज से मचा हड़कंप

कमिश्नर का फेसबुक आईडी हैक (photo source- Patrika)
सरगुजा

CG News: सरगुजा के इन 3 मार्गों के कार्यों के लिए 95.59 करोड़ रूपए स्वीकृत, जल्द होगा निर्माण

सड़क सुविधा (फोटो सोर्स- DPR)
सरगुजा

नए साल के जश्न में बढ़ी शराब की मांग

नए साल के जश्न में बढ़ी शराब की मांग... (photo-patrika)
सरगुजा

पूर्व सरपंच की बहू की बेरहमी से हत्या, बच्चों ने दादी से कहा- मां बिस्तर पर… इस हाल में मिली महिला की लाश

सरगुजा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.