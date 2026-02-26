BJP Leader Death: राष्ट्रीय राजमार्ग पर दर्दनाक हादसा, बीजेपी नेता समेत दो युवकों की मौत, गांव में पसरा मातम

जानकारी के मुताबिक, बुधवार रात लगभग 8:30 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग 43 पर शांतिपारा पुलिया के पास दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पोकसरी निवासी 32 वर्षीय कमला प्रसाद उर्फ संजय यादव (पिता मोतिया यादव) की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। उनके साथ बाइक पर सवार राजू सिंह (पिता ईश्वर सिंह, उम्र 32 वर्ष) गंभीर रूप से घायल हो गए और उनका बायां पैर टूट गया।