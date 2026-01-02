2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

सरगुजा

New Year 2026: नए साल के जश्न में बढ़ी शराब की मांग… पिछले साल का रिकॉर्ड टुटा, दो दिनों में सवा करोड़ से अधिक की खपत

New Year 2026: 31 दिसंबर 2025 को अकेले एक दिन में जिले में 93 लाख 30 हजार 800 रुपए की शराब बिकी, जो पिछले वर्ष 2024 की तुलना में लगभग 25 लाख रुपए अधिक है।

2 min read
Google source verification

सरगुजा

image

Shradha Jaiswal

Jan 02, 2026

नए साल के जश्न में बढ़ी शराब की मांग... (photo-patrika)

नए साल के जश्न में बढ़ी शराब की मांग... (photo-patrika)

New Year 2026: छत्तीसगढ़ में नववर्ष 2026 के स्वागत में सरगुजा जिले में शराब की बिक्री ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। 31 दिसंबर 2025 को अकेले एक दिन में जिले में 93 लाख 30 हजार 800 रुपए की शराब बिकी, जो पिछले वर्ष 2024 की तुलना में लगभग 25 लाख रुपए अधिक है। वर्ष 2024 में 31 दिसंबर को शराब की बिक्री 68 लाख रुपए रही थी।

New Year 2026: दो दिन में सवा करोड़ से ज्यादा की बिक्री

नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी 2026 को भी शराब की खपत जारी रही। दो दिनों में जिले में शराब की कुल बिक्री सवा करोड़ रुपए से अधिक दर्ज की गई। आबकारी विभाग के अनुसार, जिले में संचालित 9 शराब दुकानों से देसी और विदेशी दोनों तरह की शराब की जमकर बिक्री हुई।

अंबिकापुर की प्रीमियम दुकान रही अव्वल

शराब बिक्री में अंबिकापुर शहर के गांधी चौक के पास स्थित प्रीमियम शराब दुकान सबसे आगे रही। 31 दिसंबर को अकेले इस दुकान से 18.93 लाख रुपए की शराब बेची गई। यहां 1000 रुपए से अधिक कीमत वाली महंगी और विदेशी शराब उपलब्ध होने के कारण जिलेभर से ग्राहक पहुंचे।

मैनपाट जैसे पर्यटन स्थलों पर भी बढ़ी खपत

नववर्ष के पहले दिन पर्यटन स्थल मैनपाट की शराब दुकान में भी जबरदस्त बिक्री देखी गई। पिकनिक और जश्न मनाने पहुंचे लोगों की भीड़ के कारण यहां शराब की मांग बढ़ गई। अंबिकापुर शहर और आसपास के इलाकों में भी शराब दुकानों पर भारी भीड़ नजर आई।

अवैध शराब पर आबकारी विभाग की कार्रवाई

नववर्ष के दौरान दूसरे राज्यों की अवैध शराब की तस्करी भी सामने आई। 31 दिसंबर को आबकारी विभाग के उड़नदस्ते ने करीब 40 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की। इसके बावजूद ग्रामीण इलाकों में अवैध शराब की खपत की आशंका बनी हुई है, जहां कोचियों द्वारा शराब का भंडारण किया जाता है।

निगरानी और सख्त अभियान जारी

आबकारी विभाग ने नववर्ष के मौके पर सघन निरीक्षण अभियान चलाया। विभाग का कहना है कि अवैध शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और दोषियों पर सख्त कदम उठाए जाएंगे।

उत्सव और पर्यटन बना बिक्री का बड़ा कारण

विशेषज्ञों के अनुसार, नववर्ष का उत्सव, पिकनिक स्थलों पर बढ़ती भीड़ और प्रीमियम व विदेशी ब्रांड की उपलब्धता शराब बिक्री बढ़ने के प्रमुख कारण रहे। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोगों ने परिवार और मित्रों के साथ जश्न मनाने के लिए बड़ी मात्रा में शराब खरीदी।

आबकारी विभाग की अपील

आबकारी विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे अवैध शराब से दूर रहें और केवल लाइसेंसधारी दुकानों से ही शराब खरीदें। विभाग ने चेतावनी दी है कि अवैध शराब की खरीद-बिक्री और वितरण पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

02 Jan 2026 10:59 am

Published on:

02 Jan 2026 10:58 am

Hindi News / Chhattisgarh / Surguja / New Year 2026: नए साल के जश्न में बढ़ी शराब की मांग… पिछले साल का रिकॉर्ड टुटा, दो दिनों में सवा करोड़ से अधिक की खपत

