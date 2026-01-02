New Year 2026: नए साल के जश्न में बढ़ी शराब की मांग… पिछले साल का रिकॉर्ड टुटा, दो दिनों में सवा करोड़ से अधिक की खपत

New Year 2026: छत्तीसगढ़ में नववर्ष 2026 के स्वागत में सरगुजा जिले में शराब की बिक्री ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। 31 दिसंबर 2025 को अकेले एक दिन में जिले में 93 लाख 30 हजार 800 रुपए की शराब बिकी, जो पिछले वर्ष 2024 की तुलना में लगभग 25 लाख रुपए अधिक है। वर्ष 2024 में 31 दिसंबर को शराब की बिक्री 68 लाख रुपए रही थी।