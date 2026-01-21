CG News: सरगुजा के इन 3 मार्गों के कार्यों के लिए 95.59 करोड़ रूपए स्वीकृत, जल्द होगा निर्माण

सड़क सुविधा (फोटो सोर्स- DPR)
CG News: छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ के रजत जयंती महोत्सव के विशेष अवसर पर राज्य के विभिन्न जिलो में महत्वपूर्ण सड़क निर्माण के कार्यों को कराने के लिए स्वीकृति जारी की जा रही है।
इसी कड़ी में रजत जयंती के विशेष मौके पर क्षेत्रीय लोगों का आवागमन सुगम करने सरगुजा जिले के तीन महत्वपूर्ण मार्गों के कार्यों के लिए 95 करोड़ 59 लाख रूपए स्वीकृत किए गए है। स्वीकृत सड़क मार्ग के कार्यों में जिला सरगुजा सोनतराई मैनपाट मार्ग के मजबूतीकरण एवं सौन्दर्यकरण कार्य लम्बाई 28 किलोमीटर के लिए 26 करोड़ 33 लाख रूपए स्वीकृत किए गए है। अम्बिकापुर के गांधी चौक से रेल्वे स्टेशन तक 4 लेन चौड़ीकरण (CG News) निर्माण कार्य लम्बाई 5 किलोमीटर के लिए 61 करोड़ 34 लाख 7 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है।
इसी तरह से सरगुजा के कोरंधा से पसेना तक 4 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य के लिए 7 करोड़ 92 लाख रूपए स्वीकृत किए गए है। क्षेत्र में इन महत्वपूर्ण सड़कों के कार्यों की स्वीकृति मिलने से लोगो का आवागमन और सुविधा जनक हो जाएगा। इन मार्गों के कार्य क्षेत्रीय लोगो के आवागमन के लिए अति महत्वपूर्ण है। इन कार्यों की स्वीकृति मिलने से सड़क निर्माण कार्य शीघ्र होने से लोगो को सुविधा होगी।
