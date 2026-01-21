CG News: सरगुजा के इन 3 मार्गों के कार्यों के लिए 95.59 करोड़ रूपए स्वीकृत, जल्द होगा निर्माण

इसी कड़ी में रजत जयंती के विशेष मौके पर क्षेत्रीय लोगों का आवागमन सुगम करने सरगुजा जिले के तीन महत्वपूर्ण मार्गों के कार्यों के लिए 95 करोड़ 59 लाख रूपए स्वीकृत किए गए है। स्वीकृत सड़क मार्ग के कार्यों में जिला सरगुजा सोनतराई मैनपाट मार्ग के मजबूतीकरण एवं सौन्दर्यकरण कार्य लम्बाई 28 किलोमीटर के लिए 26 करोड़ 33 लाख रूपए स्वीकृत किए गए है। अम्बिकापुर के गांधी चौक से रेल्वे स्टेशन तक 4 लेन चौड़ीकरण (CG News) निर्माण कार्य लम्बाई 5 किलोमीटर के लिए 61 करोड़ 34 लाख 7 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है।