2 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सरगुजा

CG Transfer News: सरगुजा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 16 राजस्व निरीक्षकों के हुए तबादले, देखें List

Transfer News: सरगुजा जिले में एक बार फिर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। कलेक्टर अजीत वसंत ने जिले में पदस्थ 16 राजस्व निरीक्षकों के स्थानांतरण के आदेश जारी किए हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

सरगुजा

image

Khyati Parihar

Mar 02, 2026

CG News, Breaking news, Patrika Breaking news

Breaking ( Patrika File Photo )

CG Transfer News: छत्तीसगढ़ में इन दिनों तबादलों का दौर लगातार जारी है। विभिन्न विभागों में प्रशासनिक कसावट और कार्यों में तेजी लाने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर स्थानांतरण किए जा रहे हैं। इसी क्रम में सरगुजा जिले में एक बार फिर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। कलेक्टर अजीत वसंत ने जिले में पदस्थ 16 राजस्व निरीक्षकों के स्थानांतरण के आदेश जारी किए हैं।

जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और राजस्व संबंधी कार्यों के सुचारु संचालन को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) की ओर से जारी आदेश में जिले की विभिन्न तहसीलों में कार्यरत 16 राजस्व निरीक्षकों की नवीन पदस्थापना तय की गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

देखें लिस्ट

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

02 Mar 2026 07:42 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Surguja / CG Transfer News: सरगुजा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 16 राजस्व निरीक्षकों के हुए तबादले, देखें List

बड़ी खबरें

View All

सरगुजा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

BJP Leader Death: राष्ट्रीय राजमार्ग पर दर्दनाक हादसा, बीजेपी नेता समेत दो युवकों की मौत, गांव में पसरा मातम

एक्सीडेंट में बीजेपी नेता की मौत (photo source- Patrika)
सरगुजा

मैनपाट के टाइगर पॉइंट में लगी भीषण आग

Mainpat Tiger Point Fire: मैनपाट के टाइगर पॉइंट में लगी भीषण आग, दर्जनों दुकानें जलकर राख, देखें Video(photo-patrika)
सरगुजा

Commissioner FB Hack: कमिश्नर की Facebook आईडी हैक! फ्रेंड रिक्वेस्ट और पैसों मांगने वाले मैसेज से मचा हड़कंप

कमिश्नर का फेसबुक आईडी हैक (photo source- Patrika)
सरगुजा

CG News: सरगुजा के इन 3 मार्गों के कार्यों के लिए 95.59 करोड़ रूपए स्वीकृत, जल्द होगा निर्माण

सड़क सुविधा (फोटो सोर्स- DPR)
सरगुजा

नए साल के जश्न में बढ़ी शराब की मांग

नए साल के जश्न में बढ़ी शराब की मांग... (photo-patrika)
सरगुजा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.