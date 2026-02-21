Mainpat Tiger Point Fire: मैनपाट के टाइगर पॉइंट में लगी भीषण आग, दर्जनों दुकानें जलकर राख, देखें Video

इस आगजनी की घटना से छोटे व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। प्रभावित दुकानदारों ने प्रशासन से सहायता और मुआवजे की मांग की है। घटना के बाद क्षेत्र में जांच शुरू कर दी गई है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। पर्यटन सीजन के बीच हुई इस घटना ने स्थानीय व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी है। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा का भी संकेत दिया है।