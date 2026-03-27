एशिया का सबसे पुराना ओपन थिएटर छत्तीसगढ़ में! नई रिसर्च में दावा, जानिए अनसुनी कहानी

एशिया का सबसे पुराना ओपन थिएटर छत्तीसगढ़ में (photo source- Patrika)
Open Air Theatre: छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले की रामगढ़ पहाड़ी एक बार फिर इतिहास और पुरातत्व के नक्शे पर सुर्खियों में है। यहां स्थित सीताबेंगरा और जोगीमारा गुफाओं को लेकर नई शोध और अध्ययन सामने आए हैं, जिनसे यह संकेत मिल रहा है कि यह स्थल सिर्फ प्राचीन गुफाएं नहीं, बल्कि विश्व की सबसे शुरुआती नाट्यशालाओं में से एक हो सकता है। विशेषज्ञ अब इसे मानव सभ्यता के सांस्कृतिक विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी मान रहे हैं।
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