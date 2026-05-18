कोरबा में हैरान करने वाला Politics, भाजपा नेता की हत्या के बाद आरोपी ने भरा उसी सीट से नामांकन, मचा हड़कंप

Korba Election News(Photo-patrika
Korba Election News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के कटघोरा क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। जिस जनपद पंचायत सीट पर भाजपा नेता की हत्या के बाद उपचुनाव होना है, उसी सीट से हत्या के आरोपी के चुनाव लड़ने की खबर सामने आई है। यह मामला बिझरा जनपद पंचायत क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां चुनावी माहौल अचानक गरमा गया है। नामांकन प्रक्रिया और उम्मीदवार को लेकर लोगों में हैरानी है, जबकि प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है।
जानकारी के अनुसार, 23 दिसंबर को ग्राम केशलपुर में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व जनपद उपाध्यक्ष अक्षय गर्ग की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी। हमलावरों ने उन पर कुल्हाड़ी और चाकू से हमला किया था, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस जांच में सामने आया कि इस हत्या के पीछे राजनीतिक रंजिश मुख्य कारण हो सकती है। मामले में पुलिस ने मुस्ताक अहमद को मुख्य आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया था, जो फिलहाल जेल में बंद है।
घटना के बाद खाली हुई बिझरा जनपद पंचायत सीट पर उपचुनाव की घोषणा की गई। नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन उस समय सभी हैरान रह गए जब जेल वैन के जरिए आरोपी मुस्ताक अहमद को नामांकन स्थल पर लाया गया। बताया जा रहा है कि जेल में बंद होने के बावजूद मुस्ताक अहमद ने उसी सीट से चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जो भाजपा नेता अक्षय गर्ग की हत्या के बाद खाली हुई थी। इस घटनाक्रम ने पूरे क्षेत्र में राजनीतिक चर्चा को तेज कर दिया है और लोग इसे लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।
इस मामले के सामने आने के बाद बिझरा और आसपास के इलाकों में राजनीतिक माहौल पूरी तरह गरमा गया है। स्थानीय लोग इस घटनाक्रम को लेकर हैरान हैं और लगातार चर्चाएं हो रही हैं। कुछ लोग इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बता रहे हैं, जबकि कई लोग इसे लेकर गंभीर सवाल भी उठा रहे हैं।
स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। मतदान प्रक्रिया और चुनावी गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो। पुलिस और प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
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