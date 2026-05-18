कोरबा में हैरान करने वाला Politics, भाजपा नेता की हत्या के बाद आरोपी ने भरा उसी सीट से नामांकन, मचा हड़कंप

Korba Election News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के कटघोरा क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। जिस जनपद पंचायत सीट पर भाजपा नेता की हत्या के बाद उपचुनाव होना है, उसी सीट से हत्या के आरोपी के चुनाव लड़ने की खबर सामने आई है। यह मामला बिझरा जनपद पंचायत क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां चुनावी माहौल अचानक गरमा गया है। नामांकन प्रक्रिया और उम्मीदवार को लेकर लोगों में हैरानी है, जबकि प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है।