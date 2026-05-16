कोरबा: चलती कार में भड़की आग, बीजेपी नेता के डॉक्टर भाई जिंदा जलने से बचे, देखें Video

आग लगने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में राहगीर और स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए थे, जिससे यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया था। सूचना मिलने के बावजूद फायर ब्रिगेड की गाड़ी देर से पहुंची थी। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया था, लेकिन तब तक कार बुरी तरह जल चुकी थी। बताया गया था कि कार बचेली निवासी धन सिंह नाग की थी। प्रारंभिक जांच में आग लगने का स्पष्ट कारण सामने नहीं आया था, हालांकि शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई गई थी।