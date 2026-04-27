Burning Bus: सड़क पर दहक उठी बारातियों की बस, अफरा-तफरी में भागे यात्री, देखें VIDEO

यह घटना शादी के माहौल को एक पल में डर और अफरा-तफरी में बदल गई। जहां लोग बारात में शामिल होने जा रहे थे, वहीं कुछ ही पलों में उन्हें अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। स्थानीय लोगों के अनुसार, अगर बस कुछ और दूरी तय कर लेती तो हादसा और भी गंभीर हो सकता था। कुल मिलाकर यह घटना एक बड़ी चेतावनी है कि शादी के सीजन में ट्रेवल बसों की तकनीकी जांच और सुरक्षा मानकों पर विशेष ध्यान देना बेहद जरूरी है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके।