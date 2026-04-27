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बालोद

Burning Bus: सड़क पर दहक उठी बारातियों की बस, अफरा-तफरी में भागे यात्री, देखें VIDEO

CG bus fire accident: बालोद जिले में कांकेर से आ रही बाराती बस में अचानक आग लग गई, जिससे अफरा-तफरी मच गई। बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई।

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बालोद

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Laxmi Vishwakarma

Apr 27, 2026

बाराती बस बनी आग का गोला (photo source- Patrika)

बाराती बस बनी आग का गोला (photo source- Patrika)

Burning Bus: छत्तीसगढ़ में शादी के सीजन के बीच एक बड़ा हादसा सामने आया है, जहां एक बाराती बस अचानक आग की चपेट में आ गई। इस घटना ने पूरे इलाके में अफरा-तफरी मचा दी और कुछ समय के लिए सड़क पर यातायात भी बाधित हो गया। यह घटना बालोद जिले के पुरुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत उस समय हुई जब एक बाराती बस कांकेर जिले से बारात लेकर बालोद की ओर जा रही थी।

Burning Bus: चलते सफर में अचानक लगी आग

जानकारी के अनुसार, शर्मा ट्रेवल्स बस (CG 07 E 1171) कांकेर जिले के अरौद गांव से बारातियों को लेकर बालोद जिले के बड़गांव की ओर जा रही थी। यात्रा सामान्य चल रही थी और सभी लोग शादी की खुशी में शामिल थे। लेकिन जैसे ही बस पुरुर क्षेत्र के जगतरा मंदिर के पास पहुंची, अचानक बस के पिछले हिस्से से धुआं उठने लगा और कुछ ही पलों में आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया।

अफरा-तफरी का माहौल

आग लगते ही बस में बैठे बारातियों में चीख-पुकार मच गई। लोग घबराकर तुरंत बस से बाहर निकलने लगे। कई लोगों ने खिड़कियों और दरवाजों के जरिए किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। स्थानीय लोगों ने भी मौके पर पहुंचकर मदद करने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरी बस जलकर खाक हो गई।

बड़ी अनहोनी टली

गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। सभी यात्री समय रहते बस से बाहर निकल गए, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। हालांकि यात्रियों का सामान और बस पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आग लगने का कारण तकनीकी खराबी या शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही होगी। पुलिस और प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया।

Burning Bus: शादी की खुशियां बदली डर में

यह घटना शादी के माहौल को एक पल में डर और अफरा-तफरी में बदल गई। जहां लोग बारात में शामिल होने जा रहे थे, वहीं कुछ ही पलों में उन्हें अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। स्थानीय लोगों के अनुसार, अगर बस कुछ और दूरी तय कर लेती तो हादसा और भी गंभीर हो सकता था। कुल मिलाकर यह घटना एक बड़ी चेतावनी है कि शादी के सीजन में ट्रेवल बसों की तकनीकी जांच और सुरक्षा मानकों पर विशेष ध्यान देना बेहद जरूरी है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके।

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Published on:

27 Apr 2026 09:37 am

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