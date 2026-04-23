CG News: सात फेरे पूरे हुए, लेकिन सुबह होते ही बदल गई कहानी, 2 माह कम उम्र का निकला दूल्हा, फिर हुआ ये

बाल विवाह रोकने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग और जिला प्रशासन विशेष प्रशिक्षण देता है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सरपंच, सचिव सहित अन्य लोग शामिल रहते हैं। जब लड़के की शादी तय हुई, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने आधार कार्ड देखकर ही शादी की अनुमति दे दी, लेकिन दाखिला पंजी में उम्र कम होने की जानकारी सामने आने के बाद विवाद खड़ा हो गया। प्रशिक्षण में दाखिला पंजी की जांच की जानकारी दी जाती है या नहीं, इस पर विभाग स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहा है।