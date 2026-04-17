CG Crime News: बालोद में फिर जंगल में मिली सड़ी-गली लाश, इलाके में मचा हड़कंप

पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में गुमशुदगी की रिपोर्ट खंगाल रही है ताकि शव की पहचान हो सके। प्रारंभिक जांच में मौत के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही यह साफ हो सकेगा कि यह हत्या है या किसी अन्य कारण से हुई मौत।