बदला मापदंड, अब सदर मार्ग पर दोनों ओर साढ़े तीन मीटर हटेगा अतिक्रमण

बालोद शहर के सबसे व्यस्ततम मार्ग सदर मार्ग से अतिक्रमण हटाने के लिए बार-बार मापदंड बदला जा रहा है। नगर पालिका के मुताबिक सदर मार्ग में अब मुख्य सड़क के दोनों ओर सफेद पट्टी से साढ़े 3 मीटर अतिक्रमण हटाया जाएगा। इस संबंध में बीते दिनों प्रशासन की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके पहले व्यापारियों की प्रशासन के साथ हुई बैठक में मात्र 2-2 मीटर अतिक्रमण हटाने का निर्णय लिया गया था। नगर पालिका जल्द सदर मार्ग, मधु चौक मार्ग सहित अन्य दो और मार्गों में चिह्नांकन करेगी। प्रशासन ने शहर के अन्य जगहों से अतिक्रमण आसानी से हटा दिया। सदर मार्ग की बारी आई तो सोच विचार चल रहा है।