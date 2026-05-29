40000 पौधे रोपने 9 साल में नहीं मिली 20 एकड़ जमीन

बायपास बनने और एनएच से जुडऩे के बाद भारी वाहनों का रूट डायवर्ट किया जाएगा। इससे शहर के मुख्य मार्ग में वाहनों का दबाव कम होगा और लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। हादसों का खतरा भी काफी हद तक टल जाएगा। पीडब्ल्यूडी की डीपीआर (डिटेल्स परियोजना रिपोर्ट) के अनुसार नेशनल हाइवे 930 तरीद-दैहान बायपास से जुड़ेगा। आवागमन की दृष्टि से ये दोनों परियोजनाएं एक-दूसरे की पूरक हैं। इनके पूरा होने पर ही आवागमन का वास्तविक लाभ लोगों को मिल पाएगा। अभी बायपास से जुडऩे वाली सड़क कहीं कच्ची है तो कहीं पक्की। बायपास के पूर्ण होने से बालोद शहर के मुख्य मार्गों में यातायात का दबाव कम होगा। राजनांदगांव मार्ग में चलने वाले भारी वाहनों की आवाजाही दूसरे मार्ग से होगी।