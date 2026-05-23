तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से बाइक चालक युवक की मौत

बालोद जिले के ग्राम अरौद में शनिवार की सुबह एक तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में लोंडी निवासी 30 वर्षीय रुपेश भारती की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद ट्रक चालक ट्रक सहित फरार हो गया। घटना के बाद घटना स्थल पर लोगों की भीड़ हो गई। ग्रामीणों ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस मामले की जांच जुट गई है।