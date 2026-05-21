Sushasan Tihar 2026: खाद है तो मिल क्यों नहीं रही? अधिकारियों पर भड़की MLA, बालोद में जमकर कटा बवाल

विधायक संगीता सिन्हा के पास खैरवाही की महिलाओं ने शिकायत की थी कि विद्युत विभाग ने दिनभर में 9-10 बार बिजली कटौती की जाती है। विधायक ने कहा कि यह अच्छी बात नहीं है। विद्युत कटौती न किया जाए। विधायक ने कहा कि विद्युत कटौती बंद नहीं हुई और सभी सेवा सहकारी समितियों में पर्याप्त खाद उपलब्ध नहीं कराया और दोबारा शिकायत आई तो ग्रामीणों के साथ धरना दूंगी।