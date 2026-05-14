Chhattisgarh News: मिट्टी धंसने से 3 की मौत मामले में कार्रवाई, BSP के दो अधिकारी निलंबित

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के दल्ली राजहरा में सीवरेज पाइपलाइन विस्तार कार्य के दौरान हुए दर्दनाक हादसे ने निर्माण कार्यों में सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर खामियों को उजागर कर दिया है। 12 मई को खुदाई के दौरान अचानक मिट्टी धंसने से तीन मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। हादसे के बाद जहां परिजनों ने अस्पताल के सामने हंगामा कर लापरवाही का आरोप लगाया, वहीं प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए बीएसपी (Bhilai Steel Plant) के दो अधिकारियों को निलंबित कर जांच शुरू कर दी है।