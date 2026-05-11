Principal Suspension: एक साथ 8 प्राचार्य निलंबित, 14 की वेतनवृद्धि रोकी गई, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

इधर प्राचार्य दबी जुबान में कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि मामले में संबंधित विषय विशेषज्ञ और शिक्षकों को राहत दी गई है, जबकि परिणाम की मुख्य जिम्मेदारी उनकी ही है। कई व्याख्याताओं के विषयों का परिणाम शून्य प्रतिशत रहने के बावजूद उन पर कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं प्राचार्यों पर कार्रवाई की गई है। परीक्षा परिणाम एक व्यक्ति की नहीं बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी है। केवल प्राचार्यों को दोषी ठहराना न्याय संगत नहीं है। प्राचार्यों ने शून्य से 30 प्रतिशत परिणाम देने वाले शिक्षकों पर भी कार्रवाई की मांग की है, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और सभी पर समान निर्णय हो।