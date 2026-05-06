प्यार में खाए थे जीने मरने की कसमें! जब नहीं हो सके एक तो ट्रेन के सामने कूदकर लवर्स ने दी जान

Lovers Suicide: प्यार में लोग जान की परवाह भी नहीं करते हैं.. इस कहावत को सच साबित किया है बालोद के प्रेमी जोड़ी ने। जिंदगीभर साथ रहने और जीने मरने की कसमें खाने के बाद आखिरकार प्रेमी जोड़े ने ऐसा ही किया। ( Balod Suicide) दोनों एक नहीं हो सके तो खौफनाक कदम उठा लिया। दोनों एक दूसरे का हाथ थामें ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। दोनों के शव रेलवे ट्रेक पर क्षत-विक्षत हालत में मिले। लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है।