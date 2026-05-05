Chhattisgarh News: भाजपा नेता के साथ रिसॉर्ट में पकड़ाई टीचर, पति ने पुलिस को बताया- कई लोगों के साथ रहे संबंध

Chhattisgarh News: बालोद जिले से एक बेहद सनसनीखेज और विवादित मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में चर्चा का माहौल बना दिया है। एक भाजपा कार्यकर्ता ने अपनी शिक्षिका पत्नी को कथित तौर पर एक रिसॉर्ट में भाजपा के ही एक अल्पसंख्यक पदाधिकारी के साथ पकड़ने का दावा किया है। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामले ने अब पारिवारिक विवाद से निकलकर राजनीतिक और सामाजिक रंग भी ले लिया है।