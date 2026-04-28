Couple Video Viral: दोस्त चला रहा स्कूटी, पीछे कपल का चल रहा रोमांस वाला स्टंट, देखें वायरल वीडियो

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक स्कूटी पर तीन युवक-युवती सवार हैं। तेज रफ्तार के बीच वे बीच सड़क पर स्टंट करते नजर आ रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि स्कूटी चलाते समय पीछे बैठे कपल खुलेआम रोमांस करता दिख रहा है, जबकि तीसरा युवक वाहन चला रहा है। इस दौरान न तो किसी ने हेलमेट पहन रखा है और न ही ट्रैफिक नियमों का पालन किया जा रहा है। यह लापरवाही साफ तौर पर दुर्घटना को न्योता देने जैसी है।