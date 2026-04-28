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Couple Video Viral: दोस्त चला रहा स्कूटी, पीछे कपल का चल रहा रोमांस वाला स्टंट, देखें वायरल वीडियो

Viral Couple Video: बिलासपुर-रतनपुर रोड का एक वायरल वीडियो सामने आया है, जिसमें तीन युवक-युवती चलती स्कूटी पर खतरनाक स्टंट और रोमांस करते नजर आ रहे हैं।

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बिलासपुर

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Laxmi Vishwakarma

Apr 28, 2026

रोमांस वाला स्टंट (photo source- Patrika)

रोमांस वाला स्टंट (photo source- Patrika)

Couple Video Viral: बिलासपुर से रतनपुर रोड का एक वायरल वीडियो इन दिनों शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वीडियो में युवाओं की खतरनाक लापरवाही साफ दिखाई दे रही है, जिसने न केवल लोगों को हैरान किया है, बल्कि सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। हालांकि, वीडियो की तारीख और समय की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है।

Couple Video Viral: चलती स्कूटी पर खतरनाक स्टंट

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक स्कूटी पर तीन युवक-युवती सवार हैं। तेज रफ्तार के बीच वे बीच सड़क पर स्टंट करते नजर आ रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि स्कूटी चलाते समय पीछे बैठे कपल खुलेआम रोमांस करता दिख रहा है, जबकि तीसरा युवक वाहन चला रहा है। इस दौरान न तो किसी ने हेलमेट पहन रखा है और न ही ट्रैफिक नियमों का पालन किया जा रहा है। यह लापरवाही साफ तौर पर दुर्घटना को न्योता देने जैसी है।

हादसे का बड़ा खतरा

वीडियो में यह स्पष्ट नजर आता है कि थोड़ी सी चूक भी बड़ा हादसा बन सकती थी। तेज रफ्तार, असंतुलित बैठने का तरीका और सड़क पर अन्य वाहनों की मौजूदगी—ये सभी मिलकर इस घटना को बेहद खतरनाक बना देते हैं। ऐसी हरकतें न सिर्फ खुद की जान के लिए जोखिम हैं, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य लोगों के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करती हैं।

बढ़ती लापरवाही पर सवाल

यह घटना एक बार फिर युवाओं में बढ़ती लापरवाही और ट्रैफिक नियमों के प्रति उदासीनता को उजागर करती है। लगातार जागरूकता अभियान चलाने के बावजूद इस तरह की घटनाएं सामने आना चिंता का विषय है। विशेषज्ञों का मानना है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाहत में कई युवा अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डाल रहे हैं।

Viral Couple Video: कार्रवाई की जरूरत

फिलहाल इस वीडियो पर पुलिस या प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जरूरत महसूस की जा रही है, ताकि भविष्य में इस तरह की खतरनाक गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। ट्रैफिक नियमों का पालन केवल जुर्माने से बचने के लिए नहीं, बल्कि अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है।

बिलासपुर-रतनपुर रोड का यह वायरल वीडियो एक चेतावनी है—लापरवाही और दिखावे की कीमत कभी भी जान से चुकानी पड़ सकती है। जरूरत है कि युवा जिम्मेदारी समझें और सड़क को स्टंट या रोमांस का मंच नहीं, बल्कि सुरक्षित सफर का माध्यम मानें।

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कपल ने किया सरेआम रोमांस (फोटो सोर्स- पत्रिका)

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Published on:

28 Apr 2026 01:10 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / Couple Video Viral: दोस्त चला रहा स्कूटी, पीछे कपल का चल रहा रोमांस वाला स्टंट, देखें वायरल वीडियो

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