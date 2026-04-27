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CG Thagi News: ‘पैसे दो-पास हो जाओ’ गैंग सक्रिय: 10वीं-12वीं के छात्रों को बना रहे निशाना, आप भी रहें सावधान

Thagi News: बोर्ड परीक्षा के परिणाम से पहले छात्रों की चिंता अब साइबर ठगों के लिए कमाई का जरिया बनती जा रही है। 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को फोन कर खुद को शिक्षा मंडल का अधिकारी बताने वाले ठग ‘पैसे देकर पास कराने’ का झांसा दे रहे हैं।

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बिलासपुर

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Khyati Parihar

Apr 27, 2026

ठगी (फोटो सोर्स- Freepik)

ठगी (फोटो सोर्स- Freepik)

CG Thagi News: ऑनलाइन ठगी करने वाले अब 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थियों को निशाना बना रहे हैं। परीक्षा परिणाम से पहले की चिंता का फायदा उठाकर ठग छात्रों को पास कराने और नंबर बढ़वाने का झांसा दे रहे हैं। बिलासपुर में भी ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां तीन-चार छात्रों के पास अज्ञात नंबरों से कॉल पहुंची है।

ठग खुद को माध्यमिक शिक्षा मंडल का अधिकारी बताकर छात्रों से संपर्क कर रहे हैं। वे कहते हैं कि छात्र एक या दो विषय में फेल हैं और कुछ पैसे देकर उन्हें पास कराया जा सकता है। शुरुआत में पांच हजार रुपए की मांग की जाती है, जिसे बाद में तीन से चार हजार रुपये तक में तय करने की बात कही जाती है। भुगतान के लिए गूगल पे और फोन पे जैसे ऑनलाइन माध्यमों का इस्तेमाल करने को कहा जाता है।

एक छात्र ने बताया कि कॉल करने वाले ने खुद को रायपुर बोर्ड ऑफिस से बताया और जल्द पैसे ट्रांसफर करने का दबाव बनाया। हालांकि सतर्कता बरतते हुए छात्र ने पैसे नहीं दिए और स्कूल प्रबंधन को इसकी जानकारी दी।

बोर्ड की कॉपियां हो रही हैं जांच

दसवीं-बारहवीं की बोर्ड परीक्षाएं खत्म होने के बाद कॉपियों की जांच का काम चल रहा है। ऐसे में इन परीक्षाओं में शामिल लोग बहुत टेंशन में हैं। ऐसे में इसका फायदा उठाकर साइबर ठग अलग-अलग नंबरों से इन छात्रों के पास लगातार फोन कर रहे हैं। यह ठगी का एक नया तरीका है।

विजय टांडे, जिला शिक्षा अधिकारी के मुताबिक, बोर्ड परीक्षा के नाम पर यदि कोई पास करने के लिए फोन करता है तो ऐसे लोगों के झांसे में न आएं। बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट में ही परीक्षा परिणाम अपलोड होते हैं। पूर्ण रूप से जांच गोपनीय रहती है। इस तरह से कोई पास-फेल नहीं करा सकते। इससे बच्चे व अभिभावक सतर्क रहें।

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Published on:

27 Apr 2026 02:43 pm

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